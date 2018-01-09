البطلان الجزائريان بـقـة يفتتحان ملتقى الإبداع الرياضي بدبي

أبدى الجزائريان وفؤاد وعبد اللطيف بقة، اليوم الثلاثاء، إعتزازهم بالتتويج بجائزة الإبداع الرياضي وهذا خلال الجلسة الأولى من ملتقى الإبداع الرياضي التاسع بدبي.

وتحدثا الأخوان بقة بإسهاب عن تجربتهما وإنجازاتهما و كيف سيحافظان على تمثيل الجزائر في مثل هذه المحافل.

كما كررا اعتزازهما بمثل هاته التتويجات التي من دون شك ستكون دافعا لهما لمزيد من التألق مستقبلا.

كما قدم البطلان الجزائريان نصائح للجمهور لتحفيزهم على تحقيق أحلامهم وتحقيق البطولات الرياضية.

للإشارة، فإن الجلسة الأخيرة ستكون يوم غدا تختتم بتتويج الفائزين بجائزة الإبداع الرياضي.