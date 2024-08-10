البطلة إيمان خليف:” إنتصرت على الكراهية والتنمر بميدالية ذهبية”

أعربت البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، عن سعادتها بإنتصارها على الحملات القذرة التي طالتها، خلال مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وخصت الملاكمة، صاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية، تخصص الملاكمة فئة 66 كلغ، إيمان خليف، موقع “ANOC” إتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، بحوار تم نشره عبر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم السبت، عبر منصة “فيسبوك”، والذي صرحت فيه البطلة الجزائرية: “الحمد لله أشعر باعتزاز و فخر كبيرين بعد تتويجي بالميدالية الذهبية الأولمبية”.

وأضافت، إيمان خليف، بشأن الحملات التي تعرضت لها خلال الأولمبياد:”الحملة الشرسة التي تعرضت لها تدل على الكراهية والتنمر، و الحمد لله إنتصرت على كل هذا بميدالية ذهبية، وبكل تأكيد هذه الميدالية حققتها بعد مجهودات كبيرة، و عناء طويل”.

وتابعت المتحدثة بالقول:”تلقيت دعما كبيرا من الشعب الجزائري، الذي أوجه له التحية، كذلك رئيس الجمهورية، مساندي ومشجعي رقم واحد، الذي أشكره وأوجه له تحية خالصة بهذه المناسبة”.

كما أردفت البطلة الجزائرية :”وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، أعتبره بمثابة كأخ لي، ساعدني كثيرا، وكان دوما متفهما معي، وكل هذا العناء تُوج بالذهب وهذا هو الأهم”.

كما أكدت ذات المتحدثة:” اللجنة الأولمبية الدولية دافعت عني بكل شراسة، وأوجه الشكر لها وللرئيس، توماس باخ، الذي ساندني، وراسلني برسالة دعم، زادتني عزيمة وإصرارا على النجاح، فأنا أقتدي دوما بميثاق اللجنة الأولمبية الرياضية الدولية”.

وختمت البطلة، إيمان خليف، حديثها:” أتمنى أن يتجنب العالم أجمع، خطاب الكراهية والتنمر، وهذا الأمر قادر على تفرقة الشعوب، والرياضة هي من تجمع الشعوب”.