البطلة إيمان خليف تقدم شكوى للقضاء الفرنسي بتهمة التحرش الإلكتروني

وكلت البطلة الجزائرية إيمان خليف المحامي نبيل بودي لتقديم شكوى أمام مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس.

كما أصدر، المحامي بودي بيانا عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” كاشفا فيه عن تقديم شكوى لفتح تحقيق جنائي حول مصدر حملة الكراهية ضد إيمان خليف.

وقال المحامي بودي إن الشكوى تم تقديمها أمس الجمعة مباشرة بعد فوزها بالميدالية الذهبية، وهي التي تعرضت لعملية إعدام رقمي من دون محاكمة.

إلى جانب ذلك، أضاف المحامي بودي، أن التحقيق الجنائي سيحدد من بدأ حملة الكراهية و العنصرية و سيتعين عليه أيضا التركيز على من قام بتغذية هذا الإعدام، و المضايقة غير العادلة التي تعرضت لها البطلة ستبقى العلامة الأكبر لهذا الألعاب الأولمبية.

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