البطلة “البارالمبية” نجوى غربي محتجزة في مطار “شارل ديغول” فوق كرسي متحرك وتستغيث لإجلائها‪!

منعت من ركوب طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رغم امتلاكها تذكرة سفر

ناشدت البطلة “البارالمبية” الجزائرية، نجوى غربي، السلطات الجزائرية، من أجل التدخل العاجل قصد إجلائها، وهي التي تتواجد منذ منتصف نهار أول أمس الإثنين، بمطار “شارل ديغول” بفرنسا، بعدما منعت من الركوب في الطائرة المتجهة صوب أرض الوطن، بعد مشاركتها في الدورة المؤهلة إلى الألعاب “البارالمبية” في إيطاليا‪.

وفي “فيديو” مصوّر نشرته الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية للتجديف و”الكانوي كاياك”، تحدث أحد العالقين مع البطلة الجزائرية، في مطار “شارل ديغول” بفرنسا، موضحا بأن نجوى غربي برفقة أعضاء طاقمها الفني، بمعية رياضيين جزائريين آخرين، من منتخب التجديف لذوي الاحتياجات الخاصة، منعوا من ركوب طائرة الخطوط الجوية الفرنسية، في الرحلة المتجهة إلى الجزائر، أول أمس الإثنين، على الساعة 13:50، رغم امتلاك تذكرة سفر صالحة، بحجة إلغاء الرحلة‪.

وصادفت نجوى غربي المشكل الذي حبسها في باريس، برفقة أعضاء طاقمها الفني، خلال عودتهم من إيطاليا، بعدما شاركت في البطولة العالمية للتجديف لذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب “البارالمبية” في “طوكيو”، بمدينة “غافيرات” الإيطالية، خلال الفترة بين 3 و6 جوان، غير أنها فشلت في اقتطاع تأشيرة التأهل، بعد احتلالها للمرتبة الرابعة‪.

ورغم محاولات الاتصال بالسفير الجزائري في باريس، ونقل شكوى رسمية من منتخب يمثل الجزائر في الخارج، لكن المشكل لم يحل، وأقلعت طائرة الخطوط الجوية الفرنسية صوب مطار “هواري بومدين”، من دون الوفد الجزائري، الذي بقي عالقا في مطار “شارل ديغول” ينتظر أي معلومة تخص موعد إجلائه‪.

هذه الوضعية، دفعت بالاتحادية الجزائرية لرياضة التجديف، إلى مراسلة السلطات المعنية من أجل التدخل، قصد إجلاء البطلة “البارالمبية” نجوى غربي ومن معها من مرافقين في أقرب وقت، ووضع حد لهذه المعاناة لبعثة رسمية مثّلت الجزائر في الخارج‪.