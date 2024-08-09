البطلة الجزائرية إيمان خليف تهدي الجزائر ميدالية ذهبية

حصدت البطلة الجزائرية إيمان خليف، الميدالية الذهبية، اليوم الجمعة، بعد فوزها أمام نظيرتها الصينية يانغ ليو في نهائي الملاكمة لأقل من 66 كلغ في أولمبياد باريس.

وجرت المباراة القوية و المثيرة، بقاعة رولاند غاروس، بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري غفير من الجانب الجزائري.

كما عرفت نهاية المباراة، فرحة كبيرة من قبل إبنة مدينة تيارت بقاعة رولاند غاروس، التي حملت العلم الوطني، وصالت وجالت فوق حلبة الملاكمة، كما تجاوبت مع الأنصار الحاضرين بقوة.

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