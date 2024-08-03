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الرياضة

البطلة العالمية برودهورتس تتفاعل مع بكاء إيمان خليف

بقلم عزيز طالبي
البطلة العالمية برودهورتس تتفاعل مع بكاء إيمان خليف
إيمان خليف
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جددت البطلة العالمية في الملاكمة، إيمي برودهورتس، مساندتها للبطلة الجزائرية إيمان خليف التي أطاحت بمنافستها المجرية لوكا هاموري في ألعاب باريس.

كما نشرت الملاكمة الإيرلندية، برودهورتس فيديو بكاء إيمان خليف بالبكاء، وأرفقتها بكلمات “لا أستطيع أن أتخيل ما تمر به البطلة إيمان خليف”.

كما أضافت ” الجمهور دمرها وهذه هي النتائج المبهرة، أرفعي رأسك عاليا يا بطلة”.

وكانت البطلة الإيرلندية،  قد نشرت في وقت سابق، عدة منشورات دافعت فيها عن الملاكمة التي تعرضت لـ “التنمر” و”العنصرية” بكل أنواعها.

كما سبق، للملاكمة برودهورتس، أن واجهت نظيرتها إبنة مدينة تيارت، في أولمبياد طوكيو ونهائي بطولة العالم 2022.

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