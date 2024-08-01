البطلة العالمية للملاكمة تدافع عن إيمان خليف
بقلم كريم تيغرمت
تفاعلت بطلة العالم للملاكمة السنوية، الايرلندية ايمي برودهورتس، اليوم الخميس، مع الهجمات الأخيرة التي تعرضت لهما الجزائرية إيمان خليف.
وكتبت برودهورتس، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”: “الكثير من الناس تراسلني بشأن ايمان خليف”.
كما أضافت: “شخصيا لا أعتقد انها قامت بشيء من أجل “الغش”، لقد ولدت بهذا الأمر وذلك خارج عن نطاقها”.
وتابعت بطلة العالم للملاكمة السنوية، الايرلندية ايمي برودهورتس: “رؤية أنها خسرت أمام 9 ملاكمات من قبل، دليل يوضح كل شيء”.
Have a lot of people texting me over Imane Khelif. Personally I don’t think she has done anything to ‘cheat’. I thinks it’s the way she was born & that’s out of her control. The fact that she has been beating by 9 females before says it all.
— Amy Broadhurst (@amybroadhurst12) July 31, 2024
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