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الرياضة

البطلة العالمية للملاكمة تدافع عن إيمان خليف

بقلم كريم تيغرمت
البطلة العالمية للملاكمة تدافع عن إيمان خليف
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تفاعلت بطلة العالم للملاكمة السنوية، الايرلندية ايمي برودهورتس، اليوم الخميس، مع الهجمات الأخيرة التي تعرضت لهما الجزائرية إيمان خليف.

وكتبت برودهورتس، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”: “الكثير من الناس تراسلني بشأن ايمان خليف”.

كما أضافت: “شخصيا لا أعتقد انها قامت بشيء من أجل “الغش”، لقد ولدت بهذا الأمر وذلك خارج عن نطاقها”.

وتابعت بطلة العالم للملاكمة السنوية، الايرلندية ايمي برودهورتس: “رؤية أنها خسرت أمام 9 ملاكمات من قبل، دليل يوضح كل شيء”.

رابط دائم : https://nhar.tv/f5kWs
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