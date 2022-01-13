البطل الأولمبي التونسي يتوقع نهائي جزائري-تونسي في الكان

كشف البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي أنه يتوقع وصول مُنتخب بلاده لنهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون.

السباح التونسي الذي فاز بميدالية أولمبية في الألعاب الأولمبية التي جرت بطوكيو اليابانية خلال الصائفة الماضية قال لموقع كووورة العربي.

“أعرف العديد من اللاعبين الناشطين في المنتخب التونسي على غرار المساكني والخزري وأتوقع وصولهم لنهائي الكان”.

كما أضاف:”المنتخب التونسي سيواجه في النهائي المنتخب الجزائري حسب توقعي الخاص”.