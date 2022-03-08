البطل البارالمبي الجزائري “عثماني” يشكو “الحقرة” ويصف نفسه بالمتسول !

عبر البطل الجزائري البارالمبي، اسكندر جميل عثماني، عن تأسفه للتهميش الذي يُعاني منه.

الرياضي البارالمبي نشر منشور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وصف فيه نفسه بالمتسول.

كما قال اسكندر:”أكبر كذبة قد تعيشها في الجزائر هو أن تكون بطل”.

وأضاف جميل أن توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ذهبت في مهب الريح.

كما ختم بأن حالته الاجتماعية لم تتغير وتحضيراته للتحديات القادمة متوقفة.