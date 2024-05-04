البطل الجزائري عبد اللطيف بقة يحطم رقما قياسيا عالميا

حطم البطل البارالمبي العداء عبد اللطيف بقة رقما قياسيا عالميا على صعيده الشخصي في مسابقة 1500 متر لذوي الهمم بتوقيت 3.45.03.

وهنأ وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد البطل الجزائري متمنيا له التألق مستقبلا في قادم المواعيد العالمية، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على الفايسبوك.

وقال عبد الرحمان حماد للبطل الجزائري بقة “ألف مبروووووك يا بطل”، كما هنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية البطل الجزائري متمنية له التوفيق في قادم المواعيد.