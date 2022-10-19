البطل الجزائري نور الدين مرسلي يحظى بتكريم رابطة اللجان الأولمبية

كرمت رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، اليوم الأربعاء، البطل الجزائري نور الدين مرسلي، اعترافا باسهاماته الكبيرة في الرياضة.

جاء تكريم مرسلي، من طرف رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، على هامش جمعيتها العامة التي انعقدت بعاصمة كوريا الجنوبية سول.

كما تم تتويج مرسلي، خلال هذا التكريم، بميدالية ذهبية خاصة، نظير ما قدمه للرياضة العالمية، ومساهمته في تطويرها.

يذكر أن البطل نور الدين مرسلي، المتخصص في السباقات الطويلة (1500،200 متر)، حطم العديد من الأرقام القياسية العالمية والاولمبية فترة التسعينات.