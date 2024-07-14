البطل الجزائري العربي بورعدة يعلن إعتزاله

أعلن بطل إفريقيا في تخصص العشاري، الجزائري العربي بورعدة، عن اعتزال رياضة ألعاب القوى بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

وقال العربي بورعدة في تصريح خص به قناة “النهار” عن اعتزاله الرسمي “هذا الموسم تحصلنا على ميدالية ذهبية في العشاري، كانت مهمة صعبة، نظرا للسن و العامل البدني”.

كما أضاف “لدي مشاكل كبير على مستوى الأرجل و كثرة الإصابات، كنا نود إكمال الموسم في الألعاب الأولمبي لكن للأسف لم يساعفنا الحظ”.

وختم العربي بورعدة “الحمد لله أنهينا المشوار كأبطال افريقيا، أعلن إعتزال و سأتوجه إلى المجال التدريبي من أجل منح خبرتي للرياضيين الشباب الصاعدين، حان الأوان لكي استريح لأن سبقا العشاري صعب”.