البطل العالمي سعيد معلم سفيرا جديدا لـ موبيليس

استقبل الرئيس المدير العام لشركة موبيليس، بوخزاني شوقي، البطل العالمي في الفنون القتالية المختلطة، محمد سعيد معلم، في إطار احتفال المؤسسة بالإنجازات الرياضية الجزائرية التي ترفع الراية الوطنية في المحافل الدولية.

وخلال هذا اللقاء، هنّأ بوخزاني، البطل معلم، على الأداء المتميز الذي بصم عليه في المنافسات العالمية. مشيداً بإصراره وروحه القتالية التي مكّنته من تشريف الجزائر ورفع علمها في منصات التتويج.

وفي خطوة تعكس التزام الشركة بدعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، أعلنت موبيليس اختيار البطل العالمي محمد سعيد معلم، سفيرًا جديدًا لعلامتها التجارية في مجال الفنون القتالية المختلطة، تقديراً لمسيرته الرياضية وإنجازاته المشرفة.

ويأتي هذا التعيين ضمن سياسة شركة موبيليس الرامية إلى مرافقة المواهب الوطنية ودعم الرياضة الجزائرية. وترسيخ حضورها بصفتها شريكًا فاعلًا في النجاحات الرياضية والثقافية للبلاد.