البطولة الإفريقية.. الجزائر تحصد 5 برونزيات وفضية في تنس الطاولة

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن نتائج لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لتنس الطاولة في البطولة الإفريقية 2022.

وقالت أن الجزائر نالت خمس ميدالية برونزية في المنافسة، فيما نالت فضية واحدة.

ونال البرونز كل من مهدي بولوسة في منافسات الفردي رجال، كما نال مهدي بولوسة ولعربي بورياح البرونز في زوجي رجال.

وفي زوجي السيدات نالت ليندة لعريبي وكساسي كاتيا البرونز كذلك.

وناريمان هند صديقي في زوجي سيدات. وكذلك البرونز اللذي كان من نصيب فريق السيدات في منافسات حسب الفرق.

أما فريق الرجال فنال الفضة في منافسات حسب الفرق.

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