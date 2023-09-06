البطولة الإفريقية.. المنتخب الجزائري لكرة الطائرة يفوز على نظيره المصري

حقق المنتخب الجزائري لكرة الطائرة رجال، اليوم الأربعاء، الفوز على نظيره المصري، ليضمن تأهله لربع نهائي البطولة الإفريقية الجارية بمصر.

وحقق المنتخب الجزائري، فوز ساحق، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في مباراته امام المنتخب المصري، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة الإفريقية.

وبعد هذا ثاني فوز للمنتخب الجزائري، بعد اطاحتهم بمنتخب بورندي في الجولة الاولى، ما سمح لهم بتصدر مجموعتهم الاولى، والتأهل للدور الربع نهائي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الجزائري، مباراة الدورلا الربع نهائي من هذه البطولة الإفريقية الجارية بمصر، يوم الجمعة المقبل.