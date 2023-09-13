البطولة الإفريقية لتنس الطاولة.. الخضر رجال وسيدات يبلغون نصف النهائي

تألق المنتخب الوطني رجال ونظيره من السيدات، في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة 2023، الجارية فعالياتها بتونس، والمؤهلة أولمبياد باريس 2024 إلى جانب كونها بطولة تأهيلية لبطولة العالم كوريا الجنوبية 2024.

وتأهل رجال الخضر، إلى نصف النهائي حسب الفرق، عقب الفوز أمس الثلاثاء، على منتخب مدغشقر بنتيجة (3-1) وسيواجه منتخبنا الوطني اليوم الأربعاء نظيره المصري.

كما حققت سيدات الخضر، التأهل إلى نصف النهائي أيضا، بعد فوزهن على نظيراتهن الأوغنديات (3-0) وسيواجهن منتخب النيجيريا اليوم الأربعاء.