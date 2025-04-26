البطولة الإفريقية لرفع الأثقال.. المنتخب الوطني يصل للميدالية الـ 20

يواصل رباعو المنتخب الوطني، تألقهم في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال، الجارية وقائعها بجزر موريس، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 أفريل 2025.

وتعزز رصيد الجزائر، في اليوم الرابع من المنافسة القارية، بـ 3 ميداليات ذهبية. تحصلت عليها البطلة، أمينة يحيى أمون، اليوم السبت في فئة (+87 كلغ).

وبفضل الثلاثية الذهبية لأمينة يحيى أمون، ارتفع رصيد الجزائر في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال أكابر، إلى 20 ميدالية. حسبما جاء في الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لذات الرياضة.