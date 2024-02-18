البطولة الإفريقية لـ”البادمنتون”.. الثنائي معمري وصبري يتوجان بالذهب

توّج الثنائي الجزائري، يوسف صبري مدال، وكسيلة معمري، بالميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية لـ”البادمنتون”.

وجاء تتويج الثنائي الجزائري بلقب البطولة الجارية وقائعها بمصر، ما بين الـ 12 والـ 18 فيفري الجاري، عقب الإطاحة في النهائي، مساء اليوم الأحد، بنظيره النيجيري أولفوا ونوزا بنتيجة 21/12 21/9.

ويعد هذا اللقب القاري السادس للثنائي صبري ومعمري، في آخر 8 مشاركات، بعد التتويج سنوات 2017 و2019 و2020 و2021 و2022.