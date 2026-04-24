البطولة الإفريقية لـ الجيدو.. دريس مسعود يتوج بذهبية 73 كلغ بعد فوزه على المغربي دوكالي

أهدى البطل الجزائري، دريس مسعود رضوان، ميدالية ذهبية جديدة للجزائر، اليوم الجمعة، بعد تتويجه في وزن 73 كلغ، إثر فوزه في نهائي البطولة الإفريقية للجيدو الجارية فعالياتها بالعاصمة الكينية نايروبي، من 24 إلى 26 أفريل الجاري.

وتوج المصارع الجزائري بالميدالية الذهبية عن جدارة و استحقاق، بعد الفوز في النهائي أمام منافسه المغربي حسن دوكالي.

وجاء هذا التتويج بعد أداء قوي ومميز من المصارع الجزائري طيلة أطوار المنافسة، حيث فرض سيطرته في النزال النهائي وتمكن من حسمه لصالحه عن جدارة واستحقاق.

كما تمكن المصارع، دريس مسعود، من بلوغ الدور النهائي لوزن (73 كغ)، من هذه البطولة الإفريقية، بفوزه النصف نهائي، على المصارع الغامبي فايي ناجي.

ويؤكد هذا الإنجاز المستوى المتصاعد للرياضيين الجزائريين في مختلف التخصصات، ومواصلة حصد النتائج الإيجابية في المحافل القارية، بما يعكس العمل الكبير المبذول من طرف الطواقم الفنية والإدارية.