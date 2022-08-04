البطولة الإفريقية لكرة السلة أقل من 18 سنة.. الخضر يتعرفون على منافسيهم

جرت أمس الأربعاء، قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة السلة، لأقل من 18 سنة، والتي من المقرر أن تجرى فعالياتها بعاصمة مدغشقر أنتناناريفو.

وأوقعت القرعة، المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى رفقة كل من منتخبات: مدغشقر، السنغال، البنين.

فيما جاء في المجموعة الثانية، منتخبات مالي، مصر، غينيا، أونغولا، روندا.

وستنطلق فعاليات كأس إفريقيا لأقل من 18 سنة، بداية من اليوم الأربعاء، وستدوم لغاية 14 أوت القادم.