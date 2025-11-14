البطولة الإفريقية لكرة اليد.. المنتخب الوطني في مجموعة واعدة

أفرزت قرعة البطولة الإفريقية الـ27 لكرة اليد (أكابر رجال)، المقررة من 21 إلى 31 جانفي 2026 برواندا، عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى.

إلى جانب كل من البلد المضيف رواندا، نيجيريا وزامبيا، وذلك خلال الحفل الذي احتضنته العاصمة كيغالي اليوم الجمعة بإشراف الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد.

تُعد المجموعة الأولى من بين المجموعات المتوازنة في الدورة، حيث سيواجه “الخضر” منتخبات تختلف في الأسلوب والجاهزية.