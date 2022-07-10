البطولة الإفريقية لكرة اليد.. تعرف على برنامج المنتخب الوطني في الدورة

يفتتح المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد غد الثلاثاء، مشواره في البطولة الإفريقية لكرة اليد، والتي ستحتضنها مصر.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، مع منتخبات غينيا والغابون.

ومن المرتقب أن يواجه المنتخب الوطني في مباراته الأولى، منتخب غينيا على الساعة 16.30، يوم الثلاثاء المقبل.

فيما سيواجه الخضر يوم الأربعاء، منتخب الغابون على الساعة الـ16.30 بالتوقيت المحلي، وسيكون اللقائين منقولين على قنوات ON Sports.

ومن المقرر أن تحتضن قاعتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية بمدينة السادس من اكتوبر، فعاليات البطولة الإفريقية التي ستنطلق من 11 جويلية إلى غاية 18 من نفس الشهر.