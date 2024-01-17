البطولة الإفريقية لكرة اليد.. حاج صدوق أحسن لاعب في مباراة الجزائر والغابون

توج لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، مصطفى حاج صدوق، بجائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية من البطولة الإفريقية والتي جمعتهم بمنتخب الغابون.

وجاء تتويج حاج صدوق، بهذه الجائزة، نظيرة آدائه في هذه المباراة، ومساهمته الكبيرة في فوز المنتخب الوطني، على الغابون.

يذكر أن المنتخب الوطني، دشّن اليوم الأربعاء، مشواره في نهائيات امم إفريقيا لكرة اليد، الجارية بمصر، بفوز على حساب منتخب الغابون بنتيجة (31-27).

يذكر أن المنتخب الوطني، يخوض نهائيات كأس افريقيا لكرة اليد، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من الغابون، المغرب، وليبيا.