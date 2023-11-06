البطولة الإفريقية للتايكواندو.. إسلام قطفاية يقصى من ربع النهائي

فشل لاعب التايكواندو الجزائري، إسلام قطايفية، في تخطي الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، الجارية وقائعها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وانهزم مساء اليوم الاثنين، إسلام قطفاية، في فئة أقل من 87 كغ، أمام المصنف الثاني في البطولة، المغربي سفيان العصبي، بواقع 0/2.

وكان قطافية، قد ضمن عبوره إلى ربع النهائي، صبيحة اليوم. عقب فوزه في الدور الأول على نظيره الأنغولي بيرناردو جولينو بنتيجة 2-0، قبل أن يقصى مساء.

للإشارة فإن الجزائر ضمنت إلى حد الآن ميدالية وحيدة، في البطولة الإفريقية للتايكواندو. التي تحتضنها كوت ديفوار، يومي الـ 5 والـ 6 نوفمبر الجاري، وذلك، بعد تأهل هاني طبيب، إلى المربع الذهبي في وزن أقل من 74 كغ.