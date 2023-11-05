البطولة الإفريقية للتايكواندو.. شرف زهرة تغادر في ربع النهائي

أقصيت اللاعبة الجزائرية، شرف زهرة، ربع نهائي البطولة الإفريقية لـ”التايكواندو” الجارية وقائعها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، يومي الـ 5 والـ 6 من نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق من نهار اليوم الأحد، نجحت شرف زهرة، في بلوغ ثمن نهائي منافسات أكابر إناث فئة + 73 كغ، بعد فوزها على البوركينابية باغنان باسانتو، لتحقق بداية موفقة في المنافسة.

قبل أن تصطدم بصاحبة الأرض والجمهور الإيفوارية. باتيلي استن كات، المصنفة الثانية في البطولة، وانهزمت بواقع مجموعتين مقابل واحدة، لتخرج بذلك من المنافسة.

للإشارة فإن البطولة الافريقية تعرف مشاركة أكثر من 250 رياضي يمثلون 33 بلد. من بينهم 5 من الجزائر، ويتعلق الأمر بكل إسلام قطفاية في فئة 87 كغ. وهاني تبيب في فئة 74 كغ. وماسينيسا شرف في فئة 68 كغ لدى الرجال. ومرام سعد جاب الله في فئة 49 كغ، وزهرة شرف في فئة 68 كغ لدى السيدات.