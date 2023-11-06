البطولة الإفريقية للتايكواندو.. هاني طبيب يضمن أول ميدالية للجزائر

تأهل لاعب التايكواندو الجزائري، هاني طبيب، إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية الجارية وقائعها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في وزن أقل من 74 كغ.

وحجز البطل الجزائري مقعدا في المربع الذهبي للبطولة الإفريقية للتايكواندو. عقب إطاحته مساء اليوم الاثنين، بصاحب الأرض والجمهور الايفواري كوامي في ربع النهائي 2/0.

وببلوغه نصف النهائي، أهدى هاني طبيب. الجزائر أول ميدالية لها في البطولة القارية للتايكواندو، الجارية بأبيدجان يومي الـ 5 والـ 6 نوفمبر الجاري.