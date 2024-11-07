إعــــلانات
الرياضة

البطولة الإفريقية للتجديف.. المنتخب الوطني على موعد مع انطلاقة قوية بمصر

بقلم عزيز طالبي
البطولة الإفريقية للتجديف.. المنتخب الوطني على موعد مع انطلاقة قوية بمصر
جدافو المنتخب الوطني
  • 69
  • 0

سيكون المنتخب الوطني للتجديف على موعد مع 10 سباقات صعبة وقوية، خلال اليوم الأول من البطولة الإفريقية التي ستنطلق غدا الجمعة في مصر.

وقالت الفيدرالية الجزائرية لـ “الكونكاياك”، اليوم الخميس، إن المنافسة الإفريقية ستعرف مشاركة 10 دول، ويشارك المنتخب الوطني بـ17 رياضيا.

وأجرى المنتخب الوطني تحضيراته لخوض البطولة القارية بالقاعدة البحرية لسد بني هارون بميلة. وستشارك الجزائر في منافستين (التجديف الكلاسيكي وتجديف الشاطئ) الذي تم اعتماده رياضةً أولمبية في دورة لوس أنجلوس 2028.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور</]a> إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption

رابط دائم : https://nhar.tv/ZHmbi
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر