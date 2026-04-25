البطولة الإفريقية للجمباز.. كوغات يتألق بفضية الحركات الأرضية

واصلت الجزائر حصد الميداليات في منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني الجارية بمدينة ياوندي، من خلال تألق لافت في مختلف الاختصاصات.

وتمكن الجمبازي الجزائري، آدم كوغات، اليوم السبت، من إحراز الميدالية الفضية، في نهائي الحركات الأرضية، بعد أن نال علامة 12.700، في أداء قوي أكد من خلاله قدرته على المنافسة في أعلى المستويات القارية.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز الحصيلة الإيجابية للمنتخب الجزائري في هذه البطولة، التي شهدت تألقًا جماعيًا لافتًا سواء في فئة الرجال أو السيدات، مع استمرار التتويجات واعتلاء منصات التتويج.