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الرياضة

البطولة الإفريقية للجيدو.. دريس مسعود يطيح بالمغربي الدوكالي ويتوج بالذهب

بقلم محمد.ل
البطولة الإفريقية للجيدو.. دريس مسعود يطيح بالمغربي الدوكالي ويتوج بالذهب
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توّج المصارع الجزائري، دريس مسعود، عصر اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية، للبطولة الافريقية للجيدو 2023، الجارية وقائعها بالدار البيضاء المغربية، ما بين الـ 7 والـ 9 سبتمبر الجاري.

وجاء تتويج دريس، بالذهبية الإفريقية، في وزن 73 كيلوغرام رجال بعد فوزه في نهائي مثير، أمام المغربي حسين الدوكالي.

وحسم البطل مسعود دريس، المباراة النهائية بحركة “إيبون” في “الغولدن سكور”، مهديا بذلك، الجزائر ثاني ذهبية في البطولة الإفريقية، بعد مواطنته أمينة بلقاضي.

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