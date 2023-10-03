البطولة الإفريقية للرماية.. سمير بوشيرب ثاني المتأهلين إلى أولمبياد باريس

ضمنت الرماية الجزائرية، رسميا مقعدا ثانيا في الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد تأهل الرامي بوشيرب سمير.

وخطف الرامي بوشيرب سمير، الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للرماية المقامة بمصر، ليحجز مقعدا في الأولمبياد إلى جانب عدول كسيلة.

وتحصل بوشيرب على ذهبية الرماية بالمسدس والبندقية القاهره في منافسات 10 متر بندقيه ضغط هواء.

وتستضيف مصر البطولة القارية، ما بين الـ 1 والـ 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة “الجزائر، أنغولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، مصر”