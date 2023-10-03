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الرياضة

البطولة الإفريقية للرماية.. عدول كسيلة يتأهل إلى أولمبياد باريس

بقلم محمد.ل
البطولة الإفريقية للرماية.. عدول كسيلة يتأهل إلى أولمبياد باريس
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حجز الجزائري، عدول كسيلة، مقعدا في الألعاب الأولمبية باريس 2024، خلال البطولة الإفريقية للرماية المقامة بمصر.

ونجح عدول كسيلة، في خطف برونزية 10 متر بندية ضغط هواء رجال. ليكون بذلك، أول جزائري يتأهل عن البطولة الإفريقية للرماية إلى المحفل الأولمبي.

وتستضيف مصر البطولة القارية، ما بين الـ 1 والـ 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجزائر، أنغولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، مصر”.

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