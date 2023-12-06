البطولة الإفريقية للشراع.. الجزائر تواصل تصدرها لسباقات إختصاص “إي كيو فويل”
بقلم محمد لمين صحراوي
تواصل عناصر المنتخب الوطني، بسط سيطرتها على سباقات اختصاص “إي كيو فويل” لمنافسات البطولة الإفريقية للشراع.
وسيطرت العناصر الوطنية، منذ اليوم الأول للبطولة القارية الجارية بسواحل -سوما باي- بمصر على ضفاف البحر الأحمر، والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بباريس 2024.
وعند الذكور، يحتل الجزائري رامي بودرومة المرتبة الاولى برصيد (- 11 نقطة) متبوعا بالجزائري الآخر، رمزي بوجعطيط صاحب الرصيد (- 15 نقطة).
أما عند الإناث، تتصدر البطلة الافريقية الجزائرية، أمينة بريشي. الترتيب مؤقتا بأقل عدد من النقاط المخصومة في حقها (- 6 ن)، وتأتي وراءها في الصف الثاني، الجزائرية الأخرى. كاتيا بلعباس برصيد (- 8 نقاط).
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