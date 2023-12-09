البطولة الإفريقية للملاحة الشراعية.. الجزائر تنهي المنافسة في الصدارة
بقلم محمد لمين صحراوي
حققت الجزائر المركز الأول، في الترتيب العام للبطولة الإفريقية للملاحة الشرعية، المؤهلة إلى أولمبياد 2024، والتي جرت وقائعها بمصر ما بين الـ 1 والـ 10 ديسمبر الجاري.
وحصدت الجزائر 5 ميداليات في صدارة الترتيب متفوقة على مصر مستضيفة البطولة، موريس، تونس، زيمبابوي، أنغولا، السيشل، الموزمبيق، ليبيا والمغرب.
ونجحت العناصر الوطنية في التتويج بـ 2 ذهبية ومثلها فضية مقابل ميدالية برونزية. كما تمكنت من حجز مقعدين في “أولمبياد باريس”.
رابط دائم : https://nhar.tv/jt8L4