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الرياضة

البطولة الإفريقية للملاحة الشراعية.. الجزائر تنهي المنافسة في الصدارة

بقلم محمد لمين صحراوي
البطولة الإفريقية للملاحة الشراعية.. الجزائر تنهي المنافسة في الصدارة
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حققت الجزائر المركز الأول، في الترتيب العام للبطولة الإفريقية للملاحة الشرعية، المؤهلة إلى أولمبياد 2024، والتي جرت وقائعها بمصر ما بين الـ 1 والـ 10 ديسمبر الجاري.

وحصدت الجزائر 5 ميداليات في صدارة الترتيب متفوقة على مصر مستضيفة البطولة، موريس، تونس، زيمبابوي، أنغولا، السيشل، الموزمبيق، ليبيا والمغرب.

ونجحت العناصر الوطنية في التتويج بـ 2 ذهبية ومثلها فضية مقابل ميدالية برونزية. كما تمكنت من حجز مقعدين في “أولمبياد باريس”.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎1 1 +Aが للشراع الأفريقية البطولة لأولمبیاد المؤهلة lympic African GamesP COUNTRY 1 ALGERIA 2 2 2 1 EGYPT 5 3 2 0 0 MAURITIUS 2 4 2 0 0 TUNISIA 2 5 0 1 2 ZIMBABWE 3 6 0 1 0 ANGOLA 1 0 1 1‎’‎

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