البطولة الافريقية.. الجيدو الجزائري يحصد برونزيتين جديدتين

تتعزز رصيد الجزائر في البطولة الإفريقية للـ”جيدو” فردي أكابر، الجارية وقائعها بالعاصمة الكينية “نيروبي” بميداليتين برونزيتين، اليوم السبت.

وتوج عبد السلام بلحوت بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 81 كغ رجال. بينما حصد زميله بن عطية ريان زكرياء برونزية في وزن أقل من 100 كغ رجال.

وبذلك، ارتفع رفع المنتخب الجزائري لـ”الجيدو” أكابر رجال وسيدات. رصيده إلى 7 ميداليات بعد يومين من المنافسة، بواقع 3 ذهبيات و4 برونزيات.

وفي اليوم الأول، أمس الجمعة، توجت ياسمين جلاب. بذهبية وزن أقل من 63 كلغ. كما توج بالذهب كل من قيس مودثير في أقل من 66 كلغ ودريس مسعود في وزن أقل من 73 كلغ.

فيما عاد “البرونز” في اليوم افتتاح مشاركة المنتخب الوطني، إلى بن لعريبي يونس في أقل من 60 كلغ، وليسيا قبلي آناييس في وزن أقل من 52 كلغ.

وتشارك الجزائر في هذه بطولة إفريقيا لـ”الجيدو” بـ 18 مصارعا ومصارعة. وتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بعد بلوغ كل من محمد المهدي ليلي نهائي وزن +100 كلغ رجال. وديهيا بن شعلال نهائي وزن +78 كغ سيدات.