البطولة الافريقية لألعاب القوى.. بورعدة يتوج بذهبية العشاري

تُوج العداء الجزائري، العربي بورعدة، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية، في تخصص العشاري، ضمن البطولة الإفريقية لألعاب القوى، الجارية وقائعها بمدينة دوالا الكاميرونية.

وإنطلقت النسخة الثالثة والعشرين، للبطولة الافريقية لألعاب القوى، اليوم السبت، وستدوم لمدة ستة أيام.

وإختتم كل من العداء، العربي بورعدة، منافسات تخصص العشاري، في يومها الأول، في المركز الرابع، بعد أن حقق، المركز الرابع برصيد 3741 نقطة.

فيما جاء مواطنه، ضياء بودومة، في المركز الثاني، برصيد 3945 نقطة، وتمكن من الفوز بالميدالية الفضية.

وعلى صعيد آخر، تمكن العداء، بوجمعة عبد النور، من التأهل إلى الدور النصف النهائي، سباق 400 متر رجال، ضمن فعاليات نفس البطولة، بعد حلوله رابعا في التصفيات الثانية بتوقيت 46ثا 74ج.م.

أما في تخصص الوثب الطويل، تأهل العداء، لؤي العماري، إلى النهائي بعد حلوله سادس في المجموعة الأولى بقفزة 7 أمتار 34 سنتيمتر.