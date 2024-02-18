البطولة الافريقية لـ “البادمنتون”.. الزوجي الجزائري مختلط يبلغ النهائي

ضمنت الجزائر تواجدها في نهائي زوجي “مختلط” للبطولة الإفريقية لـ “البادمنتون” الجارية وقائعها بمصر ما بين الـ 12 والـ 18 فيفري الجاري.

وبلغ الشقيقان كسيلة معمري وتنينة معمري نهائي زوجي مختلط. عقب الإطاحة بالثنائي الموريسي جورج جوليان بول وكايت فون بنتيجة 21/6 21/11.

وكان الثنائي الجزائري “مختلط” قد بلغ نصف النهائي بعد الإطاحة بالثنائي المصري. والفوز في ربع النهائي على الثنائي الأوغندي، في انتظار النهائي المرتقب مساء اليوم الأحد.