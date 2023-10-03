البطولة الافريقية للرماية.. هدي شعبي تتأهل إلى أولمبياد باريس

تأهلت بطلة الرماية الجزائرية، هدى شعبي، رسميا إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تتويجها بذهبية البطولة الإفريقية للرماية المقامة بمصر.

ونجحت اليوم الثلاثاء، هدى شعبي، في خطف ذهبية 10 متر بندقية ضغط هواء سيدات، في بطولة إفريقيا الجارية وقائعها بمصر ما بين الـ 1 والـ 10 أكتوبر الجاري.

وارتفع بذلك، التمثيل الجزائري في اختصاص الرماية خلال أولمبياد باريس 2024. إلى ثلاثة متأهلين، بعد كل من عدول كسلية، وسمير بوشيرب.