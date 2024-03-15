البطولة الافريقية للمصارعة.. الجزائر تُحقق ميدالية ذهبية

تمكن المصارع الجزائري، عبدالرزاق شنيني، اليوم الجمعة، من إهداء الجزائر ميدالية ذهبية، ضمن منافسات البطولة الافريقية للمصارعة، الجارية فعالياتها بمصر.

وحقق المصارع عبدالرزاق شنيني، الميدالية الذهبية، ضمن منافسات المصارعة الحرة فئة تحت 17 سنة لفئة وزن أقل من 48 كيلوغرام، بعد فوزه أمام مصارع مصري بنتيجة 2/0، وفوز آخر أمام مصارع جنوب إفريقي بنتيجة 15/4، ورغم الهزيمة أمام منافس تونسي بنتيجة 9/7.