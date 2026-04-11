البطولة الجزائرية بنظام جديد قريبا !

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، أن البطولة الجزائرية ستعرف قريبا تطبيق نظام منافسة جديد.

وأكد صادي، في تصريحات عقب انعقاد الجمعية العامة العادية لـ”الفاف” اليوم السبت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس: “تم اقتراح نظام منافسة جديد وتمت المصادقة عليه بالأغلبية في أشغال الجمعية”.

ولم يمنح المسؤول الأول عن مبنى دالي براهيم، عن تفاصيل كثيرة حول النظام الجديد، الذي سيتم تطبيقه في البطولة المحلية.

واكتفى صادي بالقول: “سيتم تطبيقه ليس الموسم المقبل، وإنما في الموسم القادم (يقصد 2027-2028)، وسنعرضه مستقبلا على وسائل الإعلام”.