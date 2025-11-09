البطولة الجزائرية ضمن “التوب 50” عالميا

صنف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) الدوري الجزائري ضمن قائمة أفضل 50 دوريا في العالم لسنة 2025.

وحلت البطولة الجزائرية في المركز الـ 44 عالميا، بينما جاءت رابعةً في ترتيب البطولات العربية، خلف كل من الدوري المصري (المرتبة الـ20) والمغربي (المرتبة الـ 28) والدوري السعودي الذي جاء في المرتبة الـ33.

وتقدم الدوري الجزائري في تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم على عدد من الدوريات الآسيوية والأوروبية ذات المستوى المتوسط من حيث التنافسية والأداء الفني.

ويعتمد تصنيف “IFFHS” على عدة معايير دقيقة، أبرزها أداء الأندية في المنافسات القارية وعدد المباريات الرسمية ومستوى التنافس داخل البطولة. إلى جانب نتائج الفرق في المسابقات الدولية.

ويعَدُّ تواجد الدوري الجزائري ضمن قائمة أفضل 50 دوريا في العالم إنجازا مهما يعكس التطور الملحوظ في كرة القدم الوطنية سواء من حيث ارتفاع مستوى الأندية أو التحسن الكبير في البنى التحتية الرياضية، لاسيما تشييد الملاعب الحديثة التي منحت البطولة طابعا احترافيا أقرب للمعايير العالمية.

كما يرى المتتبعون أن هذا التصنيف يمثل حافزا قويا لمواصلة تطوير البطولة الجزائرية على المستويين التنظيمي والفني وتعزيز حضورها في الساحة القارية والدولية خلال السنوات المقبلة.