البطولة الجزائرية لكرة القدم في المركز الثاني إفريقيا والـ29 عالميا

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن التصنيف السنوي لبطولات العالم لكرة القدم، والخاص بعام 2021.

وحلّت البطولة الوطنية، ضمن هذا التصنيف، في المركز الثاني إفريقيا، فيما عادة مركز الصدارة للبطولة المصرية.

وعلى المستوى العالمي، صنفت البطولة الجزائرية لكرة القدم، في المركز الـ29، فيما تواجدت البطولة المصرية في المركز الـ14.

وعادت صدارة الترتيب العالمي، للبطولة البرازيلية، متبوعة بكل من انجلترا، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا.

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