البطولة العالمية لألعاب القوى..العداءان الجزائريان سجاتي و مولى يتأهلان لنهائي 800 متر
بقلم فيصل زيان بوزيان
تمكن العداءان الجزائريان، سجاتي جمال و مولى سليمان، من التأهل لنهائي سباق 800 متر، للبطولة العالمية لألعاب القوى.
وتأهل العداءان الجزائريان، سليمان مولى وجمال سجاتي للدور النهائي لسباق 800 م بعد تصدر كل منهما لمجموعته.
فتصدر سليمان مولى المجموعة الثالثة بزمن 1د و44 ث و 89ج.ث، والذي يعتبر الرقم القياسي الأسرع في التصفيات.
أما العداء الجزائري الآخر، جمال سجاتي، تمكن من تصدر المجموعة الثانية بزمن قُدر بـ1 د و45 ث و44 ج.ث.
يذكرأن، النهائي، سيقام غداً الأحد في ختام البطولة العالمية لألعاب القوى والتي تحتضنها مدينة أوريجين، بالولايات المتحدة الأمريكية
رابط دائم : https://nhar.tv/TPx2u