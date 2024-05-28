البطولة العالمية لرفع الأثقال.. الجزائر تحقق الميدالية الفضية

تمكّن الرباع الجزائري، بوغالم إلياس، من إهداء الجزائر الميدالية الفضية في البطولة العالمية لرفع الأثقال، التي جرت فعالياتها بولاية تكساس الولايات المتحدة الأمريكية.

من الفترة الممتدة لما بين 22 لغاية 27 ماي الجاري.

وحقّق الرباع الجزائري بوغالم إلياس، الميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال “Bench Press, powerlifting” فئة أكابر وزن 120+ كلغ، كنائب لبطل العالم الأمريكي فارود جيمس.

وفي ذات السياق، تقدمت وزارة الشباب والرياضة، بالتهاني للربّاع بوغالم إلياس، بعد تحقيقه هذا الإنجاز.