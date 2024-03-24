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الرياضة

البطولة العالمية لريشة الطائرة.. المنتخب الوطني يتعرف على منافسيه

بقلم فيصل زيان بوزيان
البطولة العالمية لريشة الطائرة.. المنتخب الوطني يتعرف على منافسيه
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تعرف المنتخب الوطني لريشة الطائرة حسب الفرق رجال، اليوم الأحد، عن منافسيه في دور المجموعات للبطولة العالمية.

والتي ستحتضنها الصين في الفترة الممتدة من 28 أفريل لغاية 5 ماي المقبل.

وأوقعت القرعة، المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات الدانمارك، ماليزيا، هونغ كونغ.

يجدر الإشارة، تأهل المنتخب الوطني لريشة الطائرة، إلى البطولة العالمية، بعد تتويجه مؤخرا بالبطولة الإفريقية التي احتضنتها مصر.

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