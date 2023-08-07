البطولة العالمية لكرة اليد.. شبان الخضر يفوزون على نيوزيلندا

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد، لفئة أقل من 19 سنة، اليوم الاثنين، فوزا كبيرا على نظيره النيوزيلندي، ضمن البطولة العالمية لذات الفئة.

وتخطى شبان الخضر عقبة نيوزيلندا، بنتيجة كبيرة استقرت على 39 مقابل 14، في مونديال أقل من 19 سنة، الجاري وقائعه بكرواتيا، ما بين الـ 2والـ 13 أوت الجاري.

وهو الانتصار الثاني للعناصر الوطنية، بعد الأول أمام رواندا. مقابل هزيمتين أمام كل من البلد المضيف كرواتيا والبرتغال.

وللإشارة فقد اختير لاعب الخضر، علي بن ذياب. الأفضل في مباراة اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره النيوزيلندي.