البطولة العربية العسكرية للملاكمة.. الجزائر تحقق المركز الأول في النسخة الثالثة

اختتم المنتخب الوطني العسكري للملاكمة، اليوم الخميس، مشاركته في البطولة العربية العسكرية الثالثة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، في المركز الأول.

وحقق المنتخب الوطني العسكري للملاكمة 13 ميدالية، 12 منها ذهبية وواحدة فضية.

وجرت فعاليات هذه الدورة بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون ن ع 1. في الفترة الممتدة بين 23 و26 ديسمبر الجاري.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أشرف اللواء، محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، على مراسم اختتام هذه البطولة التي عرفت حضور أعضاء من الحكومة. مديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. ممثلي السلك الديبلوماسي للبلدان المشاركة. رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية لجامعة الدول العربية. رفقة أعضاء وممثلي اللجان التابعة للاتحاد. بالإضافة إلى رؤساء الوفود الرياضية للمنتخبات المشاركة وشخصيات رياضية وطنية.

وفي كلمته الاختتامية

أكد اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني على أهمية الرياضة في تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة والشعوب بصفة عامة. كما هنأ المتوجين في هذه البطولة متمنيا للجميع المزيد من التألق في المنافسات القادمة: “إن السير الحسن للبطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة الذي كان من نصيب الجزائر شرف احتضانها. يبرز بوضوح الأهمية الحيوية التي تلعبها الرياضة في التفاهم والحوار بين الأمم وشعوب المعمورة”.

وأضاف: “لقد عشنا وقائع هذه البطولة التي سادتها المنافسة النزيهة والروح الرياضية العالية. وإن كان لا بد من تقديم التهاني الخالصة للرياضيين والفرق الفائزة. فإنني في نفس الوقت أنتهز هذه الفرصة لأشجع أولئك الذين لم يسعفهم الحظ في الفوز. وأتمنى لهم المثابرة والاجتهاد والنجاح في المنافسات القادمة”.

للإشارة، شهدت فعاليات هذه البطولة، مشاركة 35 ملاكماً في مختلف الأوزان. وسادتها روح رياضية عالية. ليتم في الأخير تسليم الميداليات والكؤوس وتوزيع الجوائز على الرياضيين المتوّجين في هذه البطولة. إذ عرفت تألق النخبة الوطنية العسكرية التي احتلت المرتبة الأولى. بحصد ملاكمينا 12 ميدالية ذهبية وواحدة فضية.

في حين عادت المرتبة الثانية لمنتخب تونس الذي تحصل على ميدالية ذهبية. وميداليتين فضيتين، وميدالتين برونزيتين.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب منتخب المملكة العربية السعودية الذي تحصل على خمس ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين. فيما تم توزيع جوائز تشجيعية لباقي المنتخبات.