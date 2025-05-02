البطولة العربية: درابلي يهدي الجزائر ميدالية ذهبية في سباق 1500 متر

أحرز البطل الجزائري درابلي محمد الأمين، ميدالية ذهبية في سباق 1500 متر، في منافسة البطولة العربية لألعاب القوى الجارية بوهران.

وقال درابلي محمد الأمين عن الإنجاز الذي حققه، اليوم الجمعة: “الحمد لله، أمر جميل أن نفوز بالذهب في البطولة العربية التي تجري ببلادنا الجزائر. أشكر جميع من أعانني على التتويج بالميدالية الذهبية”.

وأضاف درابلي: “أشكر والديّ والمدرب القدير بينيدا عمار، ونورية بينيدا، هذه محطة من المحطات التحضيرية لبطولة العالم والألعاب الأولمبية”.

وشكر درابلي قيادة الجيش الشعبي الوطني التي دعمته كثيرا في التحضيرات: “أشكر قيادة الجيش الشعبي الوطني الذين ساعدونا كثيراً”.

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