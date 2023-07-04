البطولة العربية.. سيدات الخضر لكرة السلة يكتسحن الكويت

حققت سيدات الخضر لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، فوزا كبيرا أمام منتخب الكويت، بنتيجة 88-41، لحساب اليوم الثاني، للبطولة العربية للأمم الجارية من 3 إلى 10 جويلية بمصر.

وجاءت نتائج الأرباع على النحو التالي : 33-6، 23-16، 20-8 و12-11.

وكان الخماسي النسوي الجزائري قد استهل المنافسة العربية أمس الاثنين بهزيمة أمام المنتخب المصري (ب) بنتيجة (55-82).

وستواجه التشكيلة الجزائرية نظيرتها المغربية يوم غد الأربعاء. ثم منتخب مصر (أ) يوم الخميس، على أن تركن للراحة يوم الجمعة.

وتستفيد المنتخبات المشاركة من يوم راحة السبت. قبل خوض الدور نصف النهائي يوم الأحد 9 جويلية الجاري، على أن تجرى المباراة النهائية في اليوم الموالي الإثنين 10 جويلية.

يذكر أن الجزائر توّجت باللقب العربي مرتين 1987 و2000، بينما حصلت مصر على أكبر عدد من الألقاب (4) وذلك في سنوات 1992 و1994 و1997 و2017.