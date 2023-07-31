البطولة العربية.. شباب بلوزداد ينهي الشوط الأول متخلفا في النتيجة

أنهى شباب بلوزداد، الشوط الأول من مواجهة الوحدة الإماراتي، متأخرا بهدف لصفر، برسم الجولة الثانية للبطولة العربية للأندية.

وعرف الشوط الأول من المواجهة سيطرة للخصم الوحدة، أثمرت عن هدف سجله دانيال فاكوندو، في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول.

كما تمكن الحارس عزدين دوخة من إنقاذ من هدفين محققين، في الدقيقة 13 بعد خطأ فادح من متوسط الميدان بن غيث، بالإضافة لإنفراد لمهاجم الخصم في الدقيقة 40 من الشوط الأول.