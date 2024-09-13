البطولة العربية لألعاب القوى.. الجزائر ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات

ارتفع رصيد الجزائر في البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 18 سنة، الجارية وقائعها بمدينة الطائف السعودية، إلى 6 ميداليات، بواقع ذهبتين وفضية و3 برونزيات.

وتوّج اليوم الجمعة، قاسمي زهرالدين بذهبية نهائي 110متر. برقم قياسي وطني قدر 13.40ثا، بينما حصد عبد القادر محرز، برونزية 10 آلاف متر.

في حين كان غزطاس وليد، قد أهدى أمس الخميس الجزائر، ذهبية الوثب الطويل، بينما حصد زميله سغير صهيب برونزية نفس الاختصاص.

كما شهدت منافسات أمس الخميس، تتويج الجزائر ببرونزية. من نصيب بلعلى مروة، في اختصاص رمي القرص، وفضية عن طريق زنيخري آية، في منافسة 5 آلاف متر مشي.